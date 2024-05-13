Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 13.05.2024
36 Min.Folge vom 13.05.2024

Das Gesprächs-Konzertformat "Wechselspiele" geht in die fünfzehnte Runde. Diesmal folgt eine Formation aus den Südtiroler Dolomiten der Einladung des ORF nach St. Corona am Wechsel: Ganes, benannt nach Wassernixen aus der Sagenwelt Südtirols. Gegründet wurde die Band ursprünglich von den Schwestern Elisabeth und Marlene Schuen, die im abgelegenen südtiroler Dorf La Val aufgewachsen sind. In ihrer Musik verbinden die Musikerinnen ihr ladinisches Erbe, das sie in ihren Texten weitertragen, mit komplexen Soundteppichen - gewoben aus wenigen Instrumenten und viel Stimme. Musikalisch unterstützt werden sie dabei von Johannes Bär (Trompete, Tuba und Sousaphon) und Raffael Holzhauser (Gitarre). In der Reihe "Wechselspiele - Konzerte in St. Corona" präsentiert Ganes nun Klassiker aus ihrem abwechslungsreichen Repertoire, sowie neue Stücke. Im Gespräch mit Kulturmoderatorin Teresa Vogl geben die vier Musiker:innen zwischendurch Einblick in ihre Gedankenwelt rund um die Musik. Regie: Alex Wieser Bildquelle: ORF/V-set/Benjamin Paya

Weitere Folgen in Staffel 1

ORF2
