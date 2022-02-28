Wechselspiele: Marie Spaemann & Christian Bakanic in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge 66: Wechselspiele: Marie Spaemann & Christian Bakanic in St. Corona
35 Min.Folge vom 28.02.2022
Diesmal folgt das Wiener Duo Marie Spaemann und Christian Bakanic der Einladung des ORF nach St. Corona am Wechsel. Mit Cello, Stimme und Akkordeon erschaffen sie eine poetische Klangwelt zwischen World Music, Pop und Kammermusik – feinfühlig, eigenwillig und voller Ausdruckskraft. In der Konzertreihe "Wechselspiele" präsentieren sie Stücke aus ihrem Debütalbum "Metamorphosis" sowie neue, noch unveröffentlichte Songs. Kulturmoderatorin Teresa Vogl begleitet das musikalische Zusammenspiel im Gespräch mit den Künstler:innen. Bildquelle: ORF/Medienmanufaktur/Bakanic&Spaemann/Julia Wesely
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wechselspiele in St. Corona
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0