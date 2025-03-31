Wechselspiele: KLEZZFOUR in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge 1: Wechselspiele: KLEZZFOUR in St. Corona
Das Gesprächs-Konzertformat "Wechselspiele" geht in die siebzehnte Runde: Diesmal folgt KLEZZFOUR der Einladung des ORF zu einem exklusiven musikalischen Stelldichein nach St. Corona am Wechsel. Von Jazz über Balkan bis hin zur Weltmusik - die internationale Formation verbindet Klezmer-Traditionen mit einer Vielfalt an musikalischen Einflüssen und einem Quäntchen wienerischen Charme. KLEZZFOUR - das sind Maciej Golebiowski aus Polen (Klarinette), die aus Bulgarien stammenden Brüder Alexander Wladigeroff (Trompete) und Konstantin Wladigeroff (Klavier) und Benjy Fox-Rosen (Kontrabass, Gesang) aus den USA. In ihrer virtuosen Spielart wird die Oberfläche des Klezmer angekratzt und aufgeraut - und doch bleiben sie mit einem Bein fest in der jiddischen Musiktradition verwurzelt. Regie: Alex Wieser Bildquelle: ORF/V-set/Benny Paya
