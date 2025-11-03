Wechselspiele: Oskar Haag in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge 73: Wechselspiele: Oskar Haag in St. Corona
36 Min.Folge vom 03.11.2025
Oskar Haag, einem der spannendsten jungen Talente Österreichs, war zu Gast bei "Wechselspiele" in St. Corona. Geboren 2005 in Klagenfurt, begann er als Schauspieler und Tänzer, schrieb während des ersten Lockdowns seine eigenen Songs und eroberte die Popwelt mit "Stargazing" und dem Debütalbum "Teenage Lullabies". Der FM4-Amadeus Award als jüngster Preisträger aller Zeiten ist nur ein Teil seiner Erfolge. In St. Corona spielte Haag seine Songs und sprach mit Kulturmoderatorin Teresa Vogl über Themen seiner Generation. Regie: Alex Wieser Bildquelle: ORF/V-set/Benjamin Paya
