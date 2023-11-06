Wechselspiele: Feinig, Unterkirchner & Senfter in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge vom 06.11.2023: Wechselspiele: Feinig, Unterkirchner & Senfter in St. Corona
33 Min.Folge vom 06.11.2023
Ein Kärntner Trio folgt dem Ruf des ORF nach St. Corona am Wechsel: Pianist Tonc Feinig, Saxophonist Edgar Unterkirchner und Harfenistin Hannah Senfter verbinden in ihrem Spiel Tradition und Moderne, Ost und West. Der Grundstein ihrer Zusammenarbeit: ein Anruf der Kärntner Protokollabteilung – und viel kreative Energie im Lockdown. Nun bringen sie in der Reihe "Wechselspiele" ihre Neuinterpretationen slowenischer Volkslieder auf die Bühne. Zwischendurch im Dialog: Kulturmoderatorin Teresa Vogl. Bildquelle: ORF/V-set/Benjamin Paya
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