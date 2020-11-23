Wechselspiele: Julia Lacherstorfer in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Die oberösterreichische Musikerin und Komponistin Julia Lacherstorfer wurde von früh an von einer Vielzahl musikalischer Einflüsse geprägt – von ihrer volksmusikalischen Familie bis hin zu internationalen Musikprojekten und der Plattensammlung ihres Vaters. Mit der Geige als bevorzugtem Instrument hat sie ihre eigene, vielschichtige Klangwelt geschaffen. Als Gründerin der preisgekrönten Ensembles "Alma" und "Ramsch und Rosen" tritt sie sowohl national als auch international auf. 2018 übernahm sie die Intendanz des Festivals wellenklænge. Für den ORF präsentiert Lacherstorfer ihre neuesten Werke in der Reihe "Wechselspiele". Kulturmoderatorin Teresa Vogl führt dabei das Gespräch mit der vielseitigen Künstlerin. Bildquelle: ORF/Julia Geiter
