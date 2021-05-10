Wechselspiele: Ethel Merhaut in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge vom 10.05.2021: Wechselspiele: Ethel Merhaut in St. Corona
35 Min.Folge vom 10.05.2021
Diesmal folgt Sängerin Ethel Merhaut der Einladung des ORF nach St. Corona am Wechsel. Mit Eleganz und Tiefgang bringt sie Chansons, Foxtrotts und Tangos der 20er und 30er Jahre ins Heute – inspiriert von ihren jüdischen Wurzeln und dem Wandel weiblicher Rollenbilder. In der Reihe "Wechselspiele" präsentiert sie Songs aus ihrem neuen Solo-Album in einem besonderen Konzertformat. Kulturmoderatorin Teresa Vogl begleitet das musikalische Erlebnis im Gespräch mit der Künstlerin. Bildquelle: ORF/phlexfilm/Benjamin Paya
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