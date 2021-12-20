Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 65vom 20.12.2021
Diesmal folgen Die Strottern der Einladung des ORF nach St. Corona am Wechsel. Seit über 20 Jahren verleihen Klemens Lendl und David Müller dem Wienerlied frischen Glanz – mit feinem Gespür für Tradition, Humor und stilistische Offenheit. Gemeinsam mit Martin Eberle und Martin Ptak erweitern sie ihr Duo zum Quartett und lassen Jazz, Großstadtklänge und Volksmusik ineinanderfließen. In der Reihe "Wechselspiele" präsentieren sie ein Best Of und neue Lieder in besonderem Rahmen. Kulturmoderatorin Teresa Vogl begleitet das Konzert im Gespräch mit den Künstlern. Bildquelle: ORF/Pete Winkelhofer/V-Set

