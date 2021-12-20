Wechselspiele: Die Strottern in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge 65: Wechselspiele: Die Strottern in St. Corona
30 Min.Folge vom 20.12.2021
Diesmal folgen Die Strottern der Einladung des ORF nach St. Corona am Wechsel. Seit über 20 Jahren verleihen Klemens Lendl und David Müller dem Wienerlied frischen Glanz – mit feinem Gespür für Tradition, Humor und stilistische Offenheit. Gemeinsam mit Martin Eberle und Martin Ptak erweitern sie ihr Duo zum Quartett und lassen Jazz, Großstadtklänge und Volksmusik ineinanderfließen. In der Reihe "Wechselspiele" präsentieren sie ein Best Of und neue Lieder in besonderem Rahmen. Kulturmoderatorin Teresa Vogl begleitet das Konzert im Gespräch mit den Künstlern. Bildquelle: ORF/Pete Winkelhofer/V-Set
Wechselspiele in St. Corona
