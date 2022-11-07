Wechselspiele: Mira Lu Kovacs and Friends in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge 1: Wechselspiele: Mira Lu Kovacs and Friends in St. Corona
36 Min.Folge vom 07.11.2022
Diesmal folgt die österreichische Sängerin, Komponistin und Performerin Mira Lu Kovacs der Einladung des ORF zu einem exklusiven musikalischen Stelldichein in St. Corona am Wechsel. In der Reihe "Wechselspiele - Konzerte in St. Corona" präsentiert Kovacs in Begleitung zweier Musiker:innen eine Auswahl ihrer neuesten Kompositionen in einem speziellen Rahmen: Kulturmoderatorin Teresa Vogl fungiert dabei stellvertretend für das Live-Publikum und kommt mit den dreien zwischendurch ins Gespräch.
