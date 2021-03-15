Wechselspiele: Bartolomey & Bittmann in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
2012 gründeten der Cellist Matthias Bartolomey und der Geiger sowie Mandolaspieler Klemens Bittmann das Duo BartolomeyBittmann. Seitdem erweitern sie die Grenzen der Klassik, indem sie klassische Musik mit Jazz vermengen und ihren eigenen, faszinierenden Stil entwickeln. In der Reihe "Wechselspiele - Konzerte in St. Corona" präsentieren sie nun eine Auswahl an Neukompositionen. Kulturmoderatorin Teresa Vogl begleitet das Konzert im Gespräch mit den beiden Künstlern. Bildquelle: ORF/phlex film/Benjamin Paya
