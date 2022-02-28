Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 66vom 28.02.2022
35 Min.Folge vom 28.02.2022

Diesmal folgt das Wiener Duo Marie Spaemann und Christian Bakanic der Einladung des ORF nach St. Corona am Wechsel. Mit Cello, Stimme und Akkordeon erschaffen sie eine poetische Klangwelt zwischen World Music, Pop und Kammermusik – feinfühlig, eigenwillig und voller Ausdruckskraft. In der Konzertreihe "Wechselspiele" präsentieren sie Stücke aus ihrem Debütalbum "Metamorphosis" sowie neue, noch unveröffentlichte Songs. Kulturmoderatorin Teresa Vogl begleitet das musikalische Zusammenspiel im Gespräch mit den Künstler:innen. Bildquelle: ORF/Medienmanufaktur/Bakanic&Spaemann/Julia Wesely

ORF2
