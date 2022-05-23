Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wechselspiele: Golnar & Mahan Trio in St. Corona

ORF2Staffel 1Folge 67vom 23.05.2022
Folge 67: Wechselspiele: Golnar & Mahan Trio in St. Corona

36 Min.Folge vom 23.05.2022

Diesmal folgt das Golnar & Mahan Trio der Einladung des ORF nach St. Corona am Wechsel: Sängerin und Multiinstrumentalistin Golnar Shahyar, Gitarrist Mahan Mirarab und Percussionist Amir Wahba verschmelzen Jazz, mikrotonale Klangwelten Südwestasiens und europäische Kammermusik zu einem unverwechselbaren Stil. In der Konzertreihe "Wechselspiele" präsentieren sie Songs aus ihrem Debütalbum "Derakht" sowie neue, noch unveröffentlichte Stücke. Kulturmoderatorin Teresa Vogl begleitet das Trio im Gespräch mit dem Publikum. Bildquelle: ORF/V-set/Benjamin Paya

ORF2
