Wechselspiele: Golnar & Mahan Trio in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge 67: Wechselspiele: Golnar & Mahan Trio in St. Corona
36 Min.Folge vom 23.05.2022
Diesmal folgt das Golnar & Mahan Trio der Einladung des ORF nach St. Corona am Wechsel: Sängerin und Multiinstrumentalistin Golnar Shahyar, Gitarrist Mahan Mirarab und Percussionist Amir Wahba verschmelzen Jazz, mikrotonale Klangwelten Südwestasiens und europäische Kammermusik zu einem unverwechselbaren Stil. In der Konzertreihe "Wechselspiele" präsentieren sie Songs aus ihrem Debütalbum "Derakht" sowie neue, noch unveröffentlichte Stücke. Kulturmoderatorin Teresa Vogl begleitet das Trio im Gespräch mit dem Publikum. Bildquelle: ORF/V-set/Benjamin Paya
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wechselspiele in St. Corona
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0