Wechselspiele: Wenzel Beck & Friends in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge 68: Wechselspiele: Wenzel Beck & Friends in St. Corona
35 Min.Folge vom 26.09.2022
Diesmal folgt Popsänger und Multi-Instrumentalist Wenzel Beck der Einladung des ORF nach St. Corona am Wechsel – begleitet von Klarinettist Matthias Schorn und Bassistin sowie Cellistin Julia Hofer. Mit nur 21 Jahren blickt Beck bereits auf eine beeindruckende musikalische Laufbahn: vom Wunderkind zum gefeierten Bühnenkünstler. In der Konzertreihe "Wechselspiele" präsentiert das Trio intensive, neue Songs in außergewöhnlicher Besetzung. Kulturmoderatorin Teresa Vogl führt durch den Abend und spricht mit den Künstler:innen zwischen den Stücken. Bildquelle: ORF/V-set/Benjamin Paya
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wechselspiele in St. Corona
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0