ORF2 Staffel 1 Folge 68 vom 26.09.2022
Diesmal folgt Popsänger und Multi-Instrumentalist Wenzel Beck der Einladung des ORF nach St. Corona am Wechsel – begleitet von Klarinettist Matthias Schorn und Bassistin sowie Cellistin Julia Hofer. Mit nur 21 Jahren blickt Beck bereits auf eine beeindruckende musikalische Laufbahn: vom Wunderkind zum gefeierten Bühnenkünstler. In der Konzertreihe "Wechselspiele" präsentiert das Trio intensive, neue Songs in außergewöhnlicher Besetzung. Kulturmoderatorin Teresa Vogl führt durch den Abend und spricht mit den Künstler:innen zwischen den Stücken. Bildquelle: ORF/V-set/Benjamin Paya

