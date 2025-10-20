Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Die Kopis der Gladiatoren

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 10vom 20.10.2025
Die Kopis der Gladiatoren

Die Kopis der GladiatorenJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 10: Die Kopis der Gladiatoren

41 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Die Gladiatorenarena ist Schauplatz für zwei weitere erbitterte Eins-gegen-Eins-Kämpfe. Die Kandidaten sollen die Lieblingswaffe der Gladiatoren schmieden: die Kopis. Nach einem gnadenlosen Testdurchgang zieht der Gewinner in einen weiteren Kampf gegen einen brandneuen Herausforderer ein.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 4 Staffeln und Folgen