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Wettkampf der Waffenschmiede

Das Parang-Nabur

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 4vom 17.08.2026
Das Parang-Nabur

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 4: Das Parang-Nabur

41 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

In der ersten Runde müssen vier Schmiede eine Sägebogen-Machete aus Stahlzeltstangen schmieden. Die beiden Finalisten kehren in ihre Heim-Schmieden zurück, um ein tödliches malaysisches Werkzeug und eine Waffe zu erschaffen - den berüchtigten Parang Nabur. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Dollar.

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