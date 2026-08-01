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Wettkampf der Waffenschmiede

Mangelhafte Autos, exzellente Waffen

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 1vom 14.08.2026
Mangelhafte Autos, exzellente Waffen

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 1: Mangelhafte Autos, exzellente Waffen

40 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Vier Schmiede müssen ein Messer aus einem stark verformten Fahrzeugstück herstellen. Nachdem ihre Waffen in einer intensiven Testrunde bis an ihre Grenzen gebracht wurden, kehren die beiden Finalisten in ihre heimischen Werkstätten zurück, um ein passendes Set gebogener Katars nachzubilden. Wer wird das Preisgeld in Höhe von 10.000 Dollar mit nach Hause nehmen?

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