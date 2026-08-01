Mangelhafte Autos, exzellente WaffenJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 1: Mangelhafte Autos, exzellente Waffen
40 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Vier Schmiede müssen ein Messer aus einem stark verformten Fahrzeugstück herstellen. Nachdem ihre Waffen in einer intensiven Testrunde bis an ihre Grenzen gebracht wurden, kehren die beiden Finalisten in ihre heimischen Werkstätten zurück, um ein passendes Set gebogener Katars nachzubilden. Wer wird das Preisgeld in Höhe von 10.000 Dollar mit nach Hause nehmen?
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Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC