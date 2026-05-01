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Wettkampf der Waffenschmiede

Die Blech-Challenge

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 3vom 08.05.2026
Die Blech-Challenge

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 3: Die Blech-Challenge

40 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Vier Schmiede müssen mit extrem dünnem Blech arbeiten und daraus ein Messer schmieden. Die beiden Finalisten kehren anschließend in ihre heimischen Werkstätten zurück, um einen rasiermesserscharfen, gezahnten indischen Säbel zu rekonstruieren. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Dollar.

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