Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 3: Die Blech-Challenge
40 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Vier Schmiede müssen mit extrem dünnem Blech arbeiten und daraus ein Messer schmieden. Die beiden Finalisten kehren anschließend in ihre heimischen Werkstätten zurück, um einen rasiermesserscharfen, gezahnten indischen Säbel zu rekonstruieren. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Dollar.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC