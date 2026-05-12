Der Acinaces der GladiatorenJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 13: Der Acinaces der Gladiatoren
40 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Die Finalisten müssen das kunstvolle Schwert Acinaces schmieden. Es stehen 50.000 Dollar auf dem Spiel - Wird der ungeschlagene Champion den Gladiatoren-Titel endgültig für sich beanspruchen, oder wird ein ehemaliger Konkurrent seine Revanche bekommen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC