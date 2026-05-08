Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 2: Blackout
41 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Vier Schmiede müssen im Dunkeln arbeiten, nachdem es einen Stromausfall in der Werkstatt gab. Ohne Elektrowerkzeuge oder Licht müssen die Schmiede auf Handhammer und Laternen zurückgreifen, um ihre Klingen zu schmieden. Die beiden verbleibenden Schmiede bilden zuhause das legendäre Schwert der Barmherzigkeit nach. Welche Klinge bringt dem Sieger 10.000 Dollar ein?
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC