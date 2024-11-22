Wirtschaft24
Folge 45: Der Weg zum Erfolg
10 Min.Folge vom 22.11.2024
Sie hat als Praktikantin bei der Oberbank begonnen, nur 12 Jahre später wurde sie in den Vorstand berufen: Isabella Lehner, diese Woche zu Gast in Wirtschaft24. Mit Isabella Richtar spricht sie über ihr Erfolgsrezept, nachhaltiges Wirtschaften und unser Lieblingsthema: die Leichtigkeit!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen