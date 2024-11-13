Fortschritt durch DiversitätJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 43: Fortschritt durch Diversität
9 Min.Folge vom 13.11.2024
Wie kann eine andere Perspektive uns dabei helfen voran zu kommen, und warum braucht es verschiedene Meinungen? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Autorin und Unternehmerin Tijen Onaran.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen