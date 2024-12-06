Zum Inhalt springenBarrierefrei
Biohacking made in Austria

PULS 24Staffel 2Folge 47vom 06.12.2024
Biohacking made in Austria

Folge 47: Biohacking made in Austria

8 Min.Folge vom 06.12.2024

Biogena goes USA! Vor einem Jahr launchte der österreichische Marktführer im Bereich wissenschaftsbasierter Premium-Mikronährstoffe Biogena One. Kurz danach ging es auch schon ab nach Amerika! Wie entwickelt sich die spannende Expansion? Und wohin geht der Trend im Bereich Biohacking? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Martin Gratzer, Personal Trainer und Geschäftsführer von Biogena One.

