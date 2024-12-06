Biohacking made in AustriaJetzt kostenlos streamen
Folge 47: Biohacking made in Austria
8 Min.Folge vom 06.12.2024
Biogena goes USA! Vor einem Jahr launchte der österreichische Marktführer im Bereich wissenschaftsbasierter Premium-Mikronährstoffe Biogena One. Kurz danach ging es auch schon ab nach Amerika! Wie entwickelt sich die spannende Expansion? Und wohin geht der Trend im Bereich Biohacking? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Martin Gratzer, Personal Trainer und Geschäftsführer von Biogena One.
