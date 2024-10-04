Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 2Folge 38vom 04.10.2024
8 Min.Folge vom 04.10.2024

Am 1.10. ist der Tag des Kaffees- übrigens das beliebteste Heißgetränk der Österreicher:innen. Wohin gehen die Trends? Welche Rolle spielen Frauen in der Kaffeewirtschaft und welche Meilensteine lassen sich in Punkto Nachhaltigkeit verzeichnen? Dazu zu Gast in Wirtschaft24 bei Isabella Richtar: Marianne Neumüller-Klapper, Nachhaltigkeits-Verantwortliche von Nespresso Österreich!

