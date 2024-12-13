Die Zukunft der Lebensmittel-IndustrieJetzt kostenlos streamen
Folge 48: Die Zukunft der Lebensmittel-Industrie
9 Min.Folge vom 13.12.2024
Welchen Stellenwert haben Lebensmittel aktuell bei den Konsument:innen? Was essen wir in 20 Jahren und welche Rolle spielt dann noch das Thema Regionalität? Darüber spricht Isabella Richtar mit Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA Marketing GesmbH, Österreichs größtem Agrarvermarkter!
Genre:Talk, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen