Wandel durch KreislaufwirtschaftJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 46: Wandel durch Kreislaufwirtschaft
9 Min.Folge vom 29.11.2024
In dieser Ausgabe von Wirtschaft24 tauchen wir in die neuesten Entwicklungen der OMV-Sparte „Chemicals und Materials“ ein! Ein wichtiger Teil und Wachstumsmotor der OMV, der auf die Entwicklung und Produktion von nachhaltigen Chemie- und Kunststoffprodukten setzt. Was sind das für Produkte und wie können sie in einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft gehalten werden? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Josef Rath, OMV Base Chemicals Business.
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen