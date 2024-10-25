Österreichs erstes UnicornJetzt kostenlos streamen
Folge 41: Österreichs erstes Unicorn
9 Min.Folge vom 25.10.2024
Es ist das erste Unicorn Österreichs, mittlerweile wird das Unternehmen mit rund 4 Milliarden US-Dollar bewertet: Bitpanda! Mit Martin Beranek, Commercial Director bei Bitpanda, spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 über die unfassbare Erfolgsstory des Scale-ups, außerdem über Krypto-Regulatorik, sowie die Vorteile auch als Neuling in den Markt einzusteigen.
