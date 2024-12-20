Wo steht Österreich beim Thema "Bio"?Jetzt kostenlos streamen
Folge 49: Wo steht Österreich beim Thema "Bio"?
8 Min.Folge vom 20.12.2024
Ja! Natürlich feiert heuer 30- jähriges Bestehen und hat es geschafft eine starke Marke im österreichischen Bio-Sektor aufzubauen. Wo stehen wir in Sachen Tierwohl in Österreich und was hat es mit Tofu aus Wien auf sich? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Klaudia Atzmüller, Geschäftsführerin von Ja! Natürlich.
