PULS 24Staffel 2Folge 42vom 08.11.2024
Folge 42: Aus "Recycling" wird "Kreislaufwirtschaft"!

9 Min.Folge vom 08.11.2024

„Kreislaufwirtschaft“- DAS Buzzword der Stunde! Aber welcher Paradigmenwechsel steckt dahinter? Was sind die Voraussetzungen für eine echte, nachhaltige Kreislaufwirtschaft und was steckt hinter der Idee „Abfall als Wert“? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Thomas Ott, CEO Mondi Flexible Packaging.

