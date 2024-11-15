Sport und Fitness im Digitalen WandelJetzt kostenlos streamen
Folge 44: Sport und Fitness im Digitalen Wandel
9 Min.Folge vom 15.11.2024
Diese Woche beleuchten wir die Sportartikelbranche, die für Österreich als Wirtschaftsstandort große Bedeutung hat. 2023 lag der Umsatz im Sportfachhandel bei 2,28 Milliarden Euro! Wohin geht der Trend und was wollen die Kund:innen in Punkto Fitness in Zeiten des digitalen Wandels? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Franz Koll, CEO bei Intersport Austria.
