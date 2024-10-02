Recht auf Mitsprache im GesundheitswesenJetzt kostenlos streamen
Folge 37: Recht auf Mitsprache im Gesundheitswesen
9 Min.Folge vom 02.10.2024
Etwa jede zehnte Person, die als Patient:in in einer Gesundheitseinrichtung behandelt wird, erleidet Schäden! Die WHO bestätigt, ein wesentlicher Hebel zur Verbesserung ist hier eine stärkere Patient:innenbeteiligung! Wie wir die auch in Österreich erreichen- dazu spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Brigitte Ettl, ehemalige ärztliche Direktorin der Klinik Hietzing und Präsidentin der Österreichischen Plattform Patientensicherheit.
