PULS 24Staffel 2Folge 37vom 02.10.2024
Folge 37: Recht auf Mitsprache im Gesundheitswesen

9 Min.Folge vom 02.10.2024

Etwa jede zehnte Person, die als Patient:in in einer Gesundheitseinrichtung behandelt wird, erleidet Schäden! Die WHO bestätigt, ein wesentlicher Hebel zur Verbesserung ist hier eine stärkere Patient:innenbeteiligung! Wie wir die auch in Österreich erreichen- dazu spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Brigitte Ettl, ehemalige ärztliche Direktorin der Klinik Hietzing und Präsidentin der Österreichischen Plattform Patientensicherheit.

