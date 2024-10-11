Wie man als Discounter ExpandiertJetzt kostenlos streamen
Folge 39: Wie man als Discounter Expandiert
8 Min.Folge vom 11.10.2024
Der Discounter TEDi ist Europas führender Nonfood-Händler mit 3200 Filialen in 15 europäischen Ländern. Mit Dietrich Heumann, Geschäftsführer Vertrieb bei TEDi spricht Isabella Richtar diese Woche in Wirtschaft24 über die weiteren Expansionspläne und deren Hausforderungen sowie veränderte Kund:innenbedürfnisse.
