Wirtschaft24
Folge 40: How To: Gründen
8 Min.Folge vom 18.10.2024
In dieser Folge in Wirtschaft24: Die Arbeitswelt im Wandel! Was braucht es wirklich um in Zukunft erfolgreich- und glücklich- zu sein? Wer setzt sich durch? Darüber spricht Isabella Richtar mit der Buisness Mentorin Corinna Hintenberger, sie ist auch Gründerin vom bekannten Happy Buisness-Festival!
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat1. PULS 4
Enthält Produktplatzierungen