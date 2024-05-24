Die neuen Wege der MöbelindustrieJetzt kostenlos streamen
Folge 21: Die neuen Wege der Möbelindustrie
9 Min.Folge vom 24.05.2024
Diese Woche in Wirtschaft24: Die Möbelindustrie und ihre Herausforderungen! E-Commerce wird immer stärker, die Nachfrage nach ökologischen Produkten steigt, Kundenbedürfnisse verändern sich. Wie stellt man sich da als Möbelhaus richtig auf, um für die Zukunft gewappnet zu sein? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Folge mit Nicole Reitinger, CFO bei IKEA Österreich.
