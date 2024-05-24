Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die neuen Wege der Möbelindustrie

PULS 24Staffel 2Folge 21vom 24.05.2024
Die neuen Wege der Möbelindustrie

Wirtschaft24

Folge 21: Die neuen Wege der Möbelindustrie

9 Min.Folge vom 24.05.2024

Diese Woche in Wirtschaft24: Die Möbelindustrie und ihre Herausforderungen! E-Commerce wird immer stärker, die Nachfrage nach ökologischen Produkten steigt, Kundenbedürfnisse verändern sich. Wie stellt man sich da als Möbelhaus richtig auf, um für die Zukunft gewappnet zu sein? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Folge mit Nicole Reitinger, CFO bei IKEA Österreich.

