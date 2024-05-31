Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Nachhaltiges Wachstum?

PULS 24Staffel 2Folge 22vom 31.05.2024
Nachhaltiges Wachstum?

Nachhaltiges Wachstum?Jetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 22: Nachhaltiges Wachstum?

9 Min.Folge vom 31.05.2024

Diese Woche in Wirtschaft24: „Schluss mit Wachstum“ und eine neue Definition von Wohlstand, das fordern immer mehr Menschen. Für Elisabeth Zehetner, Geschäftsführerin von oecolution austria, liegt die Lösung für eine nachhaltige Zukunft aber in der Balance zwischen Ökologie und Ökonomie. Was dahinter steckt, bespricht sie in dieser Folge mit Wirtschaft24-Moderatorin Isabella Richtar.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 3 Staffeln und Folgen