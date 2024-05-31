Wirtschaft24
Folge 22: Nachhaltiges Wachstum?
9 Min.Folge vom 31.05.2024
Diese Woche in Wirtschaft24: „Schluss mit Wachstum“ und eine neue Definition von Wohlstand, das fordern immer mehr Menschen. Für Elisabeth Zehetner, Geschäftsführerin von oecolution austria, liegt die Lösung für eine nachhaltige Zukunft aber in der Balance zwischen Ökologie und Ökonomie. Was dahinter steckt, bespricht sie in dieser Folge mit Wirtschaft24-Moderatorin Isabella Richtar.
Wirtschaft24
Produktion:AT, 2023
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
