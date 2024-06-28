Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wirtschaft24

So geht Energiewende!

PULS 24Staffel 2Folge 26vom 28.06.2024
So geht Energiewende!

Folge 26: So geht Energiewende!

9 Min.Folge vom 28.06.2024

Die globale Energiewende ist die größte Herausforderung unseres Jahrhunderts und kann nur mittels grundlegender Innovationen gemeistert werden. Österreich will bis 2030 Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien beziehen, ein sehr ambitioniertes Ziel. Wie ist das zu schaffen und welche zentrale Rolle spielt dabei grüner Wasserstoff? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Leonhard Schitter, CEO der Energie AG.

