Angebotsvergleiche als GeschäftsmodellJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 27: Angebotsvergleiche als Geschäftsmodell
9 Min.Folge vom 05.07.2024
Check24 goes Austria! Die deutsche Vergleichsplattform startet jetzt auch in Österreich durch. Die Latte liegt hoch, immerhin ist Check24 in unserem Nachbarland Marktführer. Wie schaut die Produktpalette genau aus und wo liegen die Herausforderungen Check24 in Österreich aufzubauen? Darüber spricht Isabella Richtar diese Woche in Wirtschaft24 mit Florian Reichert, Geschäftsführer von Check24 Österreich.
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Genre:Wissenschaft, Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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