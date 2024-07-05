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Angebotsvergleiche als Geschäftsmodell

PULS 24Staffel 2Folge 27vom 05.07.2024
Angebotsvergleiche als Geschäftsmodell

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Folge 27: Angebotsvergleiche als Geschäftsmodell

9 Min.Folge vom 05.07.2024

Check24 goes Austria! Die deutsche Vergleichsplattform startet jetzt auch in Österreich durch. Die Latte liegt hoch, immerhin ist Check24 in unserem Nachbarland Marktführer. Wie schaut die Produktpalette genau aus und wo liegen die Herausforderungen Check24 in Österreich aufzubauen? Darüber spricht Isabella Richtar diese Woche in Wirtschaft24 mit Florian Reichert, Geschäftsführer von Check24 Österreich.

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