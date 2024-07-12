Wirtschaft24
Folge 28: Das Firmen-Fahrrad
8 Min.Folge vom 12.07.2024
Diese Woche in Wirtschaft24: Lease my bike-Gründer Gerhard Mayrhofer! Was hinter der Dienstrad-Plattform steckt und warum sie so durch die Decke geht. Außerdem: Wie geht es der Gründer:innen-Szene in Österreich aktuell und was Gerhard retrospektiv anders machen würde.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen