WIRTSCHAFT24 mit Leo BauernbergerJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 10: WIRTSCHAFT24 mit Leo Bauernberger
8 Min.Folge vom 13.03.2026
Das Bundesland Salzburg hat in der Sommersaison 2025 in Punkto Übernachtungen alle Rekorde gebrochen-13,5 Millionen Nächtigungen, so viele gab es noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie entwickelt sich die Wintersaison 2025/2026, auf welche Schwerpunkte wird da gesetzt und wie steht es um Salzburg’s Position als internationale Ganzjahresdestination? Darüber spricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Leo Bauernberger, Geschäftsführer von der Salzburger Land Tourismus GmbH.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
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Copyrights:© ProSiebenSat1. PULS4
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