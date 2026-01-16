Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 4Folge 2vom 16.01.2026
9 Min.Folge vom 16.01.2026

Die Organisation Pro Juventute unterstützt seit fast 80 Jahren Kinder und Jugendliche, die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Immer mit dem Ziel die Kids in ein schönes Leben zu begleiten. Mit Geschäftsführerin Andrea Scharinger spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 u.a. über die Pro Juventute-Schutzkonzepte und den wichtigen Faktor Partizipation, der nicht immer leicht umzusetzen ist.

