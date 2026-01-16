WIRTSCHAFT24 mit Andrea ScharingerJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 2: WIRTSCHAFT24 mit Andrea Scharinger
9 Min.Folge vom 16.01.2026
Die Organisation Pro Juventute unterstützt seit fast 80 Jahren Kinder und Jugendliche, die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Immer mit dem Ziel die Kids in ein schönes Leben zu begleiten. Mit Geschäftsführerin Andrea Scharinger spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 u.a. über die Pro Juventute-Schutzkonzepte und den wichtigen Faktor Partizipation, der nicht immer leicht umzusetzen ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1PULS4
Enthält Produktplatzierungen