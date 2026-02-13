WIRTSCHAFT24 mit Michael ZimpferJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 6: WIRTSCHAFT24 mit Michael Zimpfer
8 Min.Folge vom 13.02.2026
Laut Schätzungen der Österreichischen Schmerzgesellschaft sind hierzulande 1,5 Millionen Menschen von chronischen Schmerzen betroffen. Viele der Betroffenen lassen unzählige Operationen über sich ergehen oder schlucken haufenweise Medikamente. Es gibt aber zum Glück große Fortschritte in der Schmerztherapie! Welche Rolle spielt die regenerative Medizin? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Professor Michael Zimpfer, Scmerzmediziner vom Zentrum für Medizin und Gesundheit in Wien.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen