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WIRTSCHAFT24 mit Michael Zimpfer

PULS 24Staffel 4Folge 6vom 13.02.2026
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Folge 6: WIRTSCHAFT24 mit Michael Zimpfer

8 Min.Folge vom 13.02.2026

Laut Schätzungen der Österreichischen Schmerzgesellschaft sind hierzulande 1,5 Millionen Menschen von chronischen Schmerzen betroffen. Viele der Betroffenen lassen unzählige Operationen über sich ergehen oder schlucken haufenweise Medikamente. Es gibt aber zum Glück große Fortschritte in der Schmerztherapie! Welche Rolle spielt die regenerative Medizin? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Professor Michael Zimpfer, Scmerzmediziner vom Zentrum für Medizin und Gesundheit in Wien.

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