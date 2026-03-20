WIRTSCHAFT24 mit Mark PetronczkiJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 11: WIRTSCHAFT24 mit Mark Petronczki
8 Min.Folge vom 20.03.2026
Forschung und Entwicklung sind zentrale Treiber für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Wie wichtig Forschung in Österreich ist, das hat kürzlich ein großer Durchbruch im Bereich der Medizin gezeigt. Mit Mark Petronczki, Head of Oncology Research bei Boehringer Ingelheim spricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 über Forschungserfolge und deren Rückschläge und warum weltweite Partnerschaften immer wichtiger werden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen