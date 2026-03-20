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WIRTSCHAFT24 mit Mark Petronczki

PULS 24Staffel 4Folge 11vom 20.03.2026
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Folge 11: WIRTSCHAFT24 mit Mark Petronczki

8 Min.Folge vom 20.03.2026

Forschung und Entwicklung sind zentrale Treiber für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Wie wichtig Forschung in Österreich ist, das hat kürzlich ein großer Durchbruch im Bereich der Medizin gezeigt. Mit Mark Petronczki, Head of Oncology Research bei Boehringer Ingelheim spricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 über Forschungserfolge und deren Rückschläge und warum weltweite Partnerschaften immer wichtiger werden.

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