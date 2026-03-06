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WIRTSCHAFT24 mit Daniel Ritt

PULS 24Staffel 4Folge 9vom 06.03.2026
WIRTSCHAFT24 mit Daniel Ritt

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Folge 9: WIRTSCHAFT24 mit Daniel Ritt

9 Min.Folge vom 06.03.2026

In dieser Folge von Wirtschaft24 schauen wir uns ein Unternehmen an, das schon vor über 10 Jahren eine mutige Transformation in der Ausrichtung eingeläutet hat. Die Einhell Germany GmbH zählt zu den führenden Herstellern von hochwertigen Werkzeugen und Gartengeräten. Mit Einhell-Marketingchef Daniel Ritt spricht Isabella Richtar über den starken Strategiewechsel seit 2015: Schritt für Schritt weg von Benzin- hin zu innovativen Akku-Lösungen.

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