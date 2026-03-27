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WIRTSCHAFT24 mit Michael Kowatschew

PULS 24Staffel 4Folge 12vom 27.03.2026
WIRTSCHAFT24 mit Michael Kowatschew

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Folge 12: WIRTSCHAFT24 mit Michael Kowatschew

8 Min.Folge vom 27.03.2026

Bis 2040 strebt Österreich die Klimaneutralität an, um das zu schaffen müssen auch Österreichs Haushalte umdenken bzw umrüsten was heizen und generell Elekrifizierung betrifft. Das Start-up „Heizma“ aus Wien bietet den Konsument:innen ein Komplettpaket hin zur individuellen Wärmewende- und geht damit seit 2 Jahren durch die Decke! Mit Michael Kowatschew, Co-Founder von Heizma, spricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 über das spannende Geschäftsmodell von Heizma.

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