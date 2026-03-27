WIRTSCHAFT24 mit Michael KowatschewJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 12: WIRTSCHAFT24 mit Michael Kowatschew
8 Min.Folge vom 27.03.2026
Bis 2040 strebt Österreich die Klimaneutralität an, um das zu schaffen müssen auch Österreichs Haushalte umdenken bzw umrüsten was heizen und generell Elekrifizierung betrifft. Das Start-up „Heizma“ aus Wien bietet den Konsument:innen ein Komplettpaket hin zur individuellen Wärmewende- und geht damit seit 2 Jahren durch die Decke! Mit Michael Kowatschew, Co-Founder von Heizma, spricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 über das spannende Geschäftsmodell von Heizma.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat1. PULS4
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