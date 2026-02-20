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WIRTSCHAFT24 mit Alexandra Reinagl

PULS 24Staffel 4Folge 7vom 20.02.2026
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Folge 7: WIRTSCHAFT24 mit Alexandra Reinagl

9 Min.Folge vom 20.02.2026

878 Millionen Fahrgäste pro Jahr- das sind rund 2,4 Millionen Fahrten pro Tag, die die Wiener Linien bewerkstelligen. Was braucht ein öffentliches Verkehrssystem um zukunftsfähig zu bleiben angesichts der Tatsache dass Städte immer intensiver wachsen? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

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