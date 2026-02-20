WIRTSCHAFT24 mit Alexandra ReinaglJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 7: WIRTSCHAFT24 mit Alexandra Reinagl
9 Min.Folge vom 20.02.2026
878 Millionen Fahrgäste pro Jahr- das sind rund 2,4 Millionen Fahrten pro Tag, die die Wiener Linien bewerkstelligen. Was braucht ein öffentliches Verkehrssystem um zukunftsfähig zu bleiben angesichts der Tatsache dass Städte immer intensiver wachsen? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.
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Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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