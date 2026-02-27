WIRTSCHAFT24 mit Manuela GollnerJetzt kostenlos streamen
Folge 8: WIRTSCHAFT24 mit Manuela Gollner
Folge vom 27.02.2026
MSC Cruises ist die führende Kreuzfahrtmarke in Europa, 2023 hat die Gruppe eine neue Luxus-Marke auf den Markt gebracht. Mit Manuela Gollner, Geschäftsführerin MSC Cruises Österreich spricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 über die Definition von Luxus und was die Zukunft des Kreuzfahrt-Tourismus in Punkto Nachhaltigkeit und Umweltschutz voran treiben muss.
