WIRTSCHAFT24 mit Manuela Gollner

PULS 24Staffel 4Folge 8vom 27.02.2026
Folge 8: WIRTSCHAFT24 mit Manuela Gollner

10 Min.Folge vom 27.02.2026

MSC Cruises ist die führende Kreuzfahrtmarke in Europa, 2023 hat die Gruppe eine neue Luxus-Marke auf den Markt gebracht. Mit Manuela Gollner, Geschäftsführerin MSC Cruises Österreich spricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 über die Definition von Luxus und was die Zukunft des Kreuzfahrt-Tourismus in Punkto Nachhaltigkeit und Umweltschutz voran treiben muss.

