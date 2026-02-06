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WIRTSCHAFT24 mit  Martin Resel

PULS 24Staffel 4Folge 5vom 06.02.2026
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Folge 5: WIRTSCHAFT24 mit  Martin Resel

9 Min.Folge vom 06.02.2026

Ein entscheidender Faktor für die Innovationskraft eines Landes und deren Unternehmen ist zusehends eine starke, sogenannte „digitale Souveränität“. Was ist das genau, was beinhaltet sie und warum wird diese Digitale Souveränität immer wichtiger in Zukunft für Europa und natürlich für Österreich. Das bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Martin Resel, stv. Vorstandsvorsitzender von A1.

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