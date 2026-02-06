WIRTSCHAFT24 mit Martin ReselJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 5: WIRTSCHAFT24 mit Martin Resel
9 Min.Folge vom 06.02.2026
Ein entscheidender Faktor für die Innovationskraft eines Landes und deren Unternehmen ist zusehends eine starke, sogenannte „digitale Souveränität“. Was ist das genau, was beinhaltet sie und warum wird diese Digitale Souveränität immer wichtiger in Zukunft für Europa und natürlich für Österreich. Das bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Martin Resel, stv. Vorstandsvorsitzender von A1.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen