WIRTSCHAFT24 mit Michael PaternoJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 3: WIRTSCHAFT24 mit Michael Paterno
8 Min.Folge vom 23.01.2026
Die Einzelhandelskette BILLA gibt es in Österreich seit 71 Jahren außerdem ist BILLA mit seinen 32.000 Mitarbeiter:innen einer der größten Arbeitgeber im Land. Mit BILLA-Vorstand Michael Paterno spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 über Einkaufen in Zeiten der Teuerung, Tierwohl und die Herausforderungen im Ausbau der Online-Systeme.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat1. PULS 4
Enthält Produktplatzierungen