PULS 24Staffel 4Folge 3vom 23.01.2026
Folge vom 23.01.2026

Die Einzelhandelskette BILLA gibt es in Österreich seit 71 Jahren außerdem ist BILLA mit seinen 32.000 Mitarbeiter:innen einer der größten Arbeitgeber im Land. Mit BILLA-Vorstand Michael Paterno spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 über Einkaufen in Zeiten der Teuerung, Tierwohl und die Herausforderungen im Ausbau der Online-Systeme.

