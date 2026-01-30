WIRTSCHAFT24 mit Martina EggerJetzt kostenlos streamen
Folge 4: WIRTSCHAFT24 mit Martina Egger
10 Min.Folge vom 30.01.2026
Seit 2015 dürfen in Österreich nicht rezeptpflichtige Medikamente online verkauft werden- der erfolgreichste und größte Player hier am Markt ist in Europa die niederländische Online-Apotheke SHOPAPOTHEKE. Mit der Österreich-Chefin von Shopapotheke, Martina Egger spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 über das Erfolgsrezept und wie wichtig es wäre, dass auch verschreibungspflichtige Medikamente online gekauft werden können.
