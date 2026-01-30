Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 4Folge 4vom 30.01.2026
10 Min.Folge vom 30.01.2026

Seit 2015 dürfen in Österreich nicht rezeptpflichtige Medikamente online verkauft werden- der erfolgreichste und größte Player hier am Markt ist in Europa die niederländische Online-Apotheke SHOPAPOTHEKE. Mit der Österreich-Chefin von Shopapotheke, Martina Egger spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 über das Erfolgsrezept und wie wichtig es wäre, dass auch verschreibungspflichtige Medikamente online gekauft werden können.

PULS 24
