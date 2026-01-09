Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 4Folge 1vom 09.01.2026
8 Min.Folge vom 09.01.2026

Diese Woche in Wirtschaft24: Die Kinderkrebshilfe fängt dort an wo der Staat nicht mehr unterstützen kann. Sie wurde als gemeinnütziger Verein von betroffenen Eltern 1986 gegründet und leistet seither Unglaubliches für krebskranke Kinder und deren Familien. Zum 40-jährigen Bestehen der Kinderkrebshilfe zu Gast bei Isabella Richtar: Rene Mulle, Obmann der Kinderkrebshilfe W/NÖ/BGLD und Vize Präsident Kinderkrebshilfe Österreich.

PULS 24
