Folge 1: WIRTSCHAFT24 mit Rene Mulle
8 Min.Folge vom 09.01.2026
Diese Woche in Wirtschaft24: Die Kinderkrebshilfe fängt dort an wo der Staat nicht mehr unterstützen kann. Sie wurde als gemeinnütziger Verein von betroffenen Eltern 1986 gegründet und leistet seither Unglaubliches für krebskranke Kinder und deren Familien. Zum 40-jährigen Bestehen der Kinderkrebshilfe zu Gast bei Isabella Richtar: Rene Mulle, Obmann der Kinderkrebshilfe W/NÖ/BGLD und Vize Präsident Kinderkrebshilfe Österreich.
