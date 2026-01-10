Amerikas Kriege - Warum die USA fast immer im Krieg sindJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 10.01.2026: Amerikas Kriege - Warum die USA fast immer im Krieg sind
Fast 250 Jahre Kriegserfahrung haben die USA geprägt wie kaum eine andere Nation. Die Dokumentation blickt auf die Konflikte, die Folgen für Generationen und das weltweite Erbe amerikanischer Militärmacht. Inhalte: In den rund 250 Jahren ihres Bestehens waren die USA fast durchgehend in militärische Konflikte involviert, die ihre nationale Identität und politische Entscheidungsfindung maßgeblich prägten. Die Dokumentation untersucht die heißen und kalten Kriege, die die Geschichte der Vereinigten Staaten vom Ersten Weltkrieg über Vietnam bis zum Irakkrieg bestimmten. Sie beleuchtet außerdem, wie unterschiedliche Generationen diese Konflikte erlebt und wahrgenommen haben. Zugleich werden die langfristigen gesellschaftlichen Folgen des militärischen Engagements sowie dessen Einfluss auf das internationale Selbstbild der USA beleuchtet. Rund 30 Experten, Militärangehörige und Politiker analysieren Erfolge, Misserfolge und die weltweiten Spuren der amerikanischen Militärgeschichte. Bildquelle: ORF/Ampersand